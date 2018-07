Das Leben als Mama ist nicht immer einfach. Ihre Kids zeigt Alessandra Meyer-Wölden (35) zwar bewusst nicht im Netz, am Alltag mit ihrem Nachwuchs lässt das Model seine Fans aber trotzdem teilhaben. Immer wieder hält die Blondine ihre Follower auf dem Laufenden und berichtet aus ihrem bunten Familienleben. Aber nicht immer ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie sie jetzt zugibt: Nach einem anstrengenden Flug mit ihren fünf Sprösslingen musste Alessandra erst mal ganz tief durchatmen!

Zu einem Schnappschuss, der sie kurz nach Anreise ganz entspannt beim Sonnenbaden auf Sardinien zeigt, schrieb die 35-Jährige jetzt auf Instagram: "Seid ihr schon mal mit fünf Kindern über den Atlantik geflogen???? Ich entschuldige mich hiermit bei ALLEN Passagieren, die in unserer Nähe saßen... bzw. bei ALLEN, die im gleichen Flugzeug waren!!!!"

Scheint also ganz so, als hätten ihre Sprösslinge ihre Vorfreude auf den gemeinsamen Sommerurlaub einfach nicht verbergen können. Alessandra wäre aber nicht sie selbst, wenn sie sich von den stressigen Stunden aus der Ruhe hätte bringen lassen. Die Ex-Frau von Komiker Oliver Pocher (40) atmet in solchen Momenten offenbar einfach tief durch – besonders auf der italienischen Insel sicherlich die beste Art, schnell zu entspannen.

Instagram / ameyerw Alessandra Meyer-Wölden

Instagram / ameyerw Alessandra Meyer-Wölden mit ihren Zwillingen

Starpress/WENN.com Alessandra Meyer-Wölden beim Deichmann Shoe Step Award 2017 in Hamburg

