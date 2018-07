Diese Fan-Liebe nimmt wirklich außergewöhnliche Dimensionen an! Schon seit eineinhalb Jahren ist Margot Robbie (28) unter der Haube. Bei einer heimlichen Zeremonie heiratete die australische Schauspielerin kurz vor Weihnachten 2016 den britischen Regisseur Tom Ackerley (28). Insgeheim muss der sich das Herz seiner Liebsten allerdings mit einer fiktiven Figur teilen: Harry Potter! Der beliebte Zauberlehrling hatte sogar einen ganz besonders heißen Auftritt auf Margots Junggesellinnenabschied.

Wie die Harley Quinn-Darstellerin nun gegenüber Evening Standard ausplauderte, wurden Margots Freundinnen vor der Hochzeit so richtig kreativ – und trafen damit voll ins Schwarze. "Sie haben einen Harry-Potter-Stripper für mich angeheuert. Er hatte alle Harry-Potter-Sprüche und passende Anspielungen drauf. Ich war so gerührt, das war so ein aufmerksames Geschenk. Sie kennen mich einfach so gut", schwärmte Margot rückblickend von dieser Nacht.

Wie die oscarnominierte Leinwandschönheit weiter erklärte, sei sie ein riesengroßer Fan der Buchreihe – und lese sie bereits seit sie acht Jahre alt war immer und immer wieder. "Gerade bin ich beim fünften Teil. Wenn ich eine Seite umblättere, weiß ich immer ganz genau, was als nächstes passiert", plauderte Margot aus. Jetzt verknüpft sie mit dem wohl berühmtesten Zauberer der Welt mit Sicherheit auch ein paar Erinnerungen der etwas heißeren Art.

Instagram / margotrobbie Margot Robbie bei ihrer Hochzeit mit Tom Ackerley

Sharky/Polite Paparazzi/SPLASH Tom Ackerley und Margot Robbie bei ihrer Rückkehr aus Australien

Warner Bros. Filmplakat "Harry Potter und der Stein der Weisen"

