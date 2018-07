Nevio Passaro (38) hat für sein Töchterchen Luce bereits ganz konkrete Kuppelpläne! Der Herzbube der Kleinen soll nämlich am liebsten der Sohnemann von Moderator Peer Kusmagk (43) werden. Demnächst werden sich Emil-Ocean und die kleine Luce sogar tatsächlich kennenlernen – und zwar bei der Papa-Sohn-Show "Kinderwagen Karaoke", bei der der Einjährige das Gesangstalent von Stars bewerten darf. In einer der nächsten Folgen wird nun auch Nevio gemeinsam mit seiner Prinzessin auftreten. Im Promiflash-Interview verriet er kürzlich, was er sich von dem Aufzeichnungstermin verspricht: "Vielleicht spielen die beiden Kids, wäre ja cool! Würde passen. Ich werde Feedback geben, wie dann die Harmonie da ist zwischen den beiden."

