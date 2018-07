Mit diesem Auftritt trotzen Katie Holmes (39) und Jamie Foxx (50) jeglichen Trennungs-Spekulationen! Die beiden Hollywood-Schauspieler gehen seit knapp fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. Über ihrer Beziehung sollen aber vor allem in den vergangenen Wochen dunkle Wolken hängen – sogar von einer abgesagten Hochzeit und einer tiefen Liebeskrise ist die Rede. Doch der "Django Unchained"-Star und die Mama von Suri Cruise (12) machen jetzt allen Gerüchten ein Ende – sie zeigen sich turtelnd bei einem Date!

Am Montag wurden die Turteltauben bei einer Verabredung zum Abendessen in einem angesagten asiatischen Restaurant in New York City von Paparazzi abgelichtet. Katie und Jamie kamen gemeinsam in einem schwarzen SUV am Lokal an. In richtiger Gentleman-Manier half der 50-Jährige dann seiner Liebsten auch aus dem hohen Gefährt – dafür reichte er ihr liebevoll seine Hand.

Katie und Jamie halten ihre Romanze eigentlich so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Als im Juni dieses Jahres fiese Trennungsvorwürfe aufkamen, äußerte sich die 39-Jährige erstmals zu ihrer Liebelei. Ein halbes Jahr zuvor hätte ein Insider im People-Interview Katies offensive Rechtfertigung niemals erwartet: "Sie sind beide sehr auf Privates bedacht und haben nie geplant, mit ihrer Liebe an die Öffentlichkeit zu gehen oder darüber zu sprechen."

Getty Images/Shahar Azran/WireImage Katie Holmes und Jamie Foxx auf einer Benefiz-Veranstaltung im August 2013

Getty Images Katie Holmes und Jamie Foxx während der Pre-Grammy Gala 2018 in New York

Instagram / katieholmes212 Katie Holmes, Schauspielerin

