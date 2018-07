Endlich ist es so weit. Am kommenden Donnerstag startet "Mamma Mia! Here We Go Again" in den deutschen Kinos. Am Dienstag feierte der Film Weltpremiere in London und auf dem roten Teppich herrschte reger Betrieb. Neben dem Cast – bestehend aus Amanda Seyfried (32), Lily James (29), Pierce Brosnan (65) und Co. – waren auch ein paar ganz besondere Gäste vor Ort: Benny Andersson (71) und Björn Ulvaeus. Die ABBA-Legenden wollten sich den Filmstart wohl nicht entgehen lassen. Schließlich werden ihre Hits auch im zweiten Teil rauf und runtergespielt.

Stuart C. Wilson/Getty Images for Universal Pictures Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de