Bekommt Julia Roberts (50) tatsächlich ein Baby? Die Gerüchteküche ist momentan jedenfalls mächtig am Brodeln: Angeblich soll die Schauspielerin noch einmal schwanger sein und gemeinsam mit ihrem Gatten Danny Moder (49) ein viertes Kind erwarten. Das Gemunkel um eine vermeintliche Ehekrise wäre mit dem erneuten Nachwuchs wohl eindeutig vom Tisch. Doch befindet sich Julia im Alter von 50 Jahren wirklich in anderen Umständen?

Ja, sie ist schwanger – das behauptete jedenfalls ein Insider. "Sie nennen es ihr Wunder-Baby. Nach zwei Jahren künstlicher Befruchtungsversuche wird ihr Wunsch wahr. Sie sind so dankbar", schwärmte die Quelle gegenüber dem amerikanischen Magazin Ok! und fügte hinzu: "Dieses Baby erinnert Julia daran, wie sehr sie Danny liebt und umgekehrt." Ein Augenzeuge soll ihren auffallend verliebten Umgang miteinander bestätigen können: Anlässlich ihres 16. Hochzeitstages flogen Julia und Danny mit ihren drei Kids nach Hawaii und turtelten dort, als wären sie in den Flitterwochen. "Julia und Danny schmusten auf einer Parkbank. Sie wirkten so unglaublich glücklich", verriet der heimliche Zaungast.

Ob an den Baby-News tatsächlich etwas dran ist, bleibt zunächst wohl noch Julias und Dannys Geheimnis. Doch ganz egal, ob Nachwuchs oder nicht: Ihr Ehegelübde wollen die beiden demnächst auf jeden Fall erneuern! Klingt, als wäre zumindest die vermeintliche Beziehungskrise ein für alle Mal überwunden...

Frederick M. Brown/ Getty Images Danny Moder und Julia Roberts

AKM IMAGES / Splash News Danny Moder, Julia Roberts und ihre Kinder

Frazer Harrison / Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

