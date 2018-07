Spricht sie nun Klartext? Seit Monaten spekulieren die Fans von Jessica Paszka (28): Ist die Ex-Bachelorette wieder frisch verliebt? Fußball-Profi Ajdin Hrustic (22) soll der neue Mann an ihrer Seite sein – doch obwohl der Sportler in den letzten Wochen immer wieder an der Seite der Beauty gesichtet wurde, ließ das TV-Sternchen durch sein Management vor Kurzem noch vehement beteuern, Single zu sein. Jetzt nahm Jessica erstmals selbst zu den Liebesgerüchten Stellung!

Als Vorgängerin von Rosenlady Nadine Klein war die 28-Jährige am Mittwochabend zu Gast bei Stern TV – und musste sich dort auch persönlichen Fragen von Moderator Steffen Hallaschka (46) stellen. Unter anderem konfrontierte er Jessi mit einem Instagram-Clip, der sie und einen Unbekannten Hand in Hand beim Spazierengehen zeigt. Trotz zahlreicher Indizien auf ihr vermeintlich neues Liebesglück wollte sich die Brünette aber nicht so recht in die Karten schauen lassen: "Ich habe es in der Hand. Aber zu dem Thema muss man sich nicht immer zu 100 Prozent äußern, weil ich Dinge, die ich vorher so öffentlich hatte, jetzt einfach nicht mehr so öffentlich haben möchte."

Bei Die Bachelorette 2017 verliebte sich die gebürtige Essenerin Hals über Kopf in Eskimo Callboy-Drummer David Friedrich (28). Wenige Monate später folgte die Trennung des Paares – und eine fiese Schlammschlacht. Eine Erfahrung, die Jessica offensichtlich sehr geprägt hat und die sie wohl nicht noch einmal machen möchte: Im letzten Jahr habe sie viel dazu gelernt und wolle ihr Privatleben deswegen nun so gut es geht vor der Öffentlichkeit schützen.

Promiflash Jessica Paszka und Ajdin Hrustic am Flughafen

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Becher/WENN.com Jessica Paszka und David Friedrich bei einem Event im Juli 2017

