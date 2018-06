Freundschaftlich sieht das nicht mehr aus. Seit Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte um Jessica Paszka (28): Ist die Ex-Bachelorette in einer Beziehung mit Fußballer Ajdin Hrustic (22)? Während das Management der Fitness-Beauty nach wie vor betont, an Jessis Beziehungsstatus hätte sich nichts geändert, liegt Promiflash nun ein Schmuse-Clip vor, der die vermeintlichen Turteltauben eng umschlungen und kuschelnd in aller Öffentlichkeit zeigt: Jessi und Ajdin können selbst am Flughafen einfach nicht die Finger voneinander lassen!



