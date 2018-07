Was läuft denn nun zwischen Robert Pattinson (32) und Sienna Miller (36)? Die zwei Schauspieler kennen sich schon seit vielen Jahren und standen zuletzt für den Film "The Lost City Of Z" zusammen vor der Kamera. Danach zeigten sie sich auch abseits des Sets immer wieder zusammen. Vergangenen Monat tauchten nun Fotos auf, die zeigen, wie der Twilight-Star das New Yorker Apartment seiner Kollegin verlässt. Ein Insider klärte das Verhältnis der beiden nun auf.

Gegenüber Radar Online verriet ein Vertrauter, wie es um die Beziehung der beiden Schauspieler steht: "Zwischen ihnen gab es immer eine tolle Verbindung, aber einer von ihnen war immer vergeben, also blieb es platonisch. Jetzt, wo sie beide Single sind, könnten sie es miteinander versuchen." In ihrem Freundeskreis sei man jedenfalls davon überzeugt, dass Rob und die 36-Jährige ein schönes Paar abgeben würden.

Sienna soll zuletzt den Regisseur Benett Miller gedatet haben. Im September gab es sogar erste Verlobungsgerüchte. Davor war sie vier Jahren mit ihrem Schauspiel-Kollegen Tom Sturridge (32) liiert, mit dem sie auch eine gemeinsame Tochter hat. Rob wurde nach der gescheiterten Beziehung zu FKA Twigs (30) erst kürzlich wieder mit seiner Ex Kristen Stewart (28) gesehen. Offiziell sind aber sowohl Sienna als auch der 32-jährige Brite momentan solo.

Jamie McCarthy/Getty Images Sienna Miller und Robert Pattinson beim Screening zu "The Lost City Of Z"

Anzeige

Splash News Robert Pattinson und Sienna Miller in einer Berliner Bar

Anzeige

Neilson Barnard/Getty Images for The Huffington Post FKA Twigs und Robert Pattinson

Anzeige

Findet ihr, dass Robert und Sienna ein schönes Paar abgeben würden? Ja, absolut! Nein, die passen nicht zusammen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de