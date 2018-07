Die Nacht der Tränen hinterließ Spuren. Musical.ly-Star Tina Neumann (16) gibt ihren Fans noch einmal einen Einblick in die schlimme Auseinandersetzung mit Daniele Negroni (22). Vor rund vier Wochen war es zwischen dem Ex-Paar in Berlin vermeintlich zu einem heftigen Streit inklusive Handgreiflichkeiten gekommen. Danach hatten sich die beiden getrennt. Tina beschreibt den Vorfall als die schlimmste Nacht ihres bisherigen Lebens!

Ein Foto mit ihrer Netzfreundin Leonie ließ bei der 16-Jährigen noch einmal alles hochkommen. Ihre Lipsync-Kollegin postete gerade ein Foto von sich und Tina, das auf dem YOU Summer Festival in Berlin entstanden war. Tina lacht auf dem Schnappschuss nur recht verhalten aber vor allem ihre Augen sorgten bei den Followern für Verwirrung. Deshalb klärte die Grazerin nun in ihrer Instagram-Story auf: "Wundert euch bitte nicht, warum meine Augen da so geschwollen sind. Das war der Tag nach der schlimmsten Nacht meines Lebens in Berlin. Ich habe die ganze Nacht durchgeheult und kein Auge zugemacht." Genau an dem Abend vor der großen Jungendmesse hatte sich der Beef zwischen dem Websternchen und dem DSDS-Zweiten zugetragen.

Leo wollte ihre Freundin mit dem gemeinsamen Foto wohl unterstützen. Unter das Pic schrieb die rothaarige Schönheit: "Mit jedem Lächeln löst sich irgendwo ein Problem in Luft auf". Tatsächlich scheint es Tina bereits erheblich besser zu gehen. Auf neueren Social-Media-Pics strahlt die Österreicherin schon wieder.

P. Hoffmann/WENN.com Daniele Negroni und Tina Neumann auf der Aftershowparty beim ECHO 2018

Instagram / tinaneumann Tina Neumann, Instagram-Star

Instagram / tinaneumann Tina Neumann und Leoobalys, Musical.ly-Stars

