Tina Neumann (18) plaudert aus dem Liebes-Nähkästchen! Die YouTuberin verriet vor rund einem Jahr, dass sie nach der Trennung von ihrem Ex Ceddo wieder in festen Händen ist. Anders als in der Vergangenheit will sie nun ihren Neuen aber aus der Öffentlichkeit heraushalten. Auch wenn Tina keine gemeinsamen Fotos im Netz teilt, verriet sie ihren Fans nun zumindest ein paar kleine Details zu ihrem neuen Partner – und zwar zum Thema Eifersucht.

"Mein Freund hat weibliche wie auch männliche Freunde und mich stört es nicht, wenn er sich mit Mädchen trifft", betonte die Österreicherin jetzt im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story. Sie sei also keinesfalls eifersüchtig, ihre bessere Hälfte schon – aber nur ein bisschen. "Er zeigt es mir aber nicht. Also er behält das für sich", erklärte Tina weiter.

Ein Streitpunkt scheint das keinesfalls bei den Turteltauben zu sein, denn die Web-Beauty schwärmte im Promiflash-Interview erst kürzlich, wie harmonisch ihre Beziehung läuft. "Wir haben noch nie gestritten. Das ist für mich der Beweis, dass es einfacher ist, nicht immer alles im Internet zu zeigen", stellte sie klar.

Instagram / tinaneumann Tina Neumann

Instagram / tinaneumann Tina Neumann, YouTuberin

Instagram / tinaneumann Tina Neumann, Web-Sternchen

