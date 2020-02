Sie schwebt wieder glücklich auf Wolke sieben! In Tina Neumanns (17) Liebesleben war in den vergangenen Monaten nicht wirklich viel los. Die Youtuberin führte zuletzt eine Beziehung mit dem Social-Media-Star Ceddo und hatte sogar einen gemeinsamen YouTube-Kanal mit ihm. Vor knapp einem Jahr war dann aber alles Aus. Doch nun gibt es erfreuliche Beziehungsnews bei der Netz-Beauty: Tina hat einen neuen Freund!

In einer offenen Q&A-Runde in ihrer Instagram-Story stellen ihre Fans der Brünetten ein paar private Fragen – unter anderem, ob sie mit ihrem Freund glücklich sei. Tinas ganz klare und eindeutige Antwort: "Ohhhh, yesss!" Na, da ist wohl eine wirklich bis über beide Ohren verliebt! Bis vor Kurzem war noch gar nicht bekannt, dass die Influencerin wieder in festen Händen ist. Ihren Liebsten wolle die 17-Jährige aber erst einmal noch nicht der Öffentlichkeit vorstellen.

In Tinas Privatleben läuft es nicht nur in Sachen Liebe ziemlich rund – Ende 2019 wurde die Internet-Schönheit zum ersten Mal Tante. Ihre Schwester hat ein kleines Mädchen zur Welt gebracht, was die Ex-Freundin von Daniele Negroni (24) voller Stolz erfüllt. "Es ist unglaublich, wie süß die Kleine ist. Wir kommen aus dem Staunen gar nicht heraus", schrieb die YouTuberin im Netz zur Geburt.

Instagram / derceddo Cedric und Tina Neumann, YouTuber

Instagram / tinaneumann Tina Neumann, YouTuberin

Instagram / tinaneumann Tina Neumann (r.) mit ihrer Schwester

