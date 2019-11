Bei Tina Neumann (17) sprießen die Haare! Im Juli sorgte das Social-Media-Sternchen mit einer radikalen Veränderung für Aufsehen: Von heute auf morgen rasierte sich die 17-Jährige den Schädel und sorgte damit für begeisterte Fans. Doch die Entscheidung war kein Schnellschuss für die TikTokerin. Im Laufe des Sommers kürzte sie ihre Haarpracht noch einige weitere Male. Kurz vor dem Jahreswechsel hat sich Tina allerdings entschieden, ihre Mähne wieder wachsen zu lassen – und so sieht der Teenie inzwischen aus!

Wer Tina auf Instagram fleißig verfolgt, kann quasi dabei zusehen, wie ihre Strähnen wachsen und gedeihen. Inzwischen ist aus den kurzen Drei-Millimeter-Stoppeln immerhin eine ordentliche Kurzhaarfrisur geworden. Von Tinas Kopfhaus ist nichts mehr zu sehen. Zuletzt scherzte sie in ihrer Story sogar, sich bereits einen Mini-Zopf machen zu können. Tina hat auf jeden Fall sichtlich Spaß daran, das Wachstum ihrer Mähne im Netz zu dokumentieren.

Tina ist offenbar bereit, zu ihrem alten Look zurückzukehren. Bevor sie sich die Haare abrasierte, hatte die Influencerin gerne mit Frisuren experimentiert. Es wird für die Follower also spannend, was der Webstar mit seinen schon bald nicht mehr ganz so kurzen Strähnen alles anstellt. Wie findet ihr Tinas aktuellen Look? Stimmt ab.

Instagram / tinaneumann Tina Neumann und ihr Hund im Juli 2019

Instagram / tinaneumann Tina Neumann, Web-Sternchen

Instagram / tinaneumann Tina Neumann, Influencerin

