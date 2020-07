Tina Neumann (18) plaudert mit Promiflash über ihr aktuelles Liebesleben! Über ein Jahr nachdem sich die TikTok-Schönheit von ihrem YouTube-Kollegen Ceddo getrennt hat, findet sich auf ihren Social-Media-Accounts keine Spur von einem neuen Partner. Zwar verriet die Österreicherin bereits in einigen Videos, inzwischen einen neuen Freund zu haben, scheint diesen aber ganz bewusst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Im Promiflash-Interview hat Tina nun verraten, warum sie sich zu diesem Schritt entschlossen hat!

Promiflash traf Tina in Berlin beim Dreh der erfolgreichen TikTok-Webshow "Daily Pie". Dabei plauderte die Influencerin auch aus dem Beziehungsnähkästchen. Im Vergleich zu ihren vorherigen Freunden hat ihr Neuer nämlich nichts mit Social-Media-Fame am Hut: "Ich spreche gerne mal von ihm in meinen Videos, was wir so unternehmen. Aber alles Weitere gehört für mich nicht mehr in die Öffentlichkeit", stellte sie klar. Bereits zwei Mal habe sie die Erfahrung gemacht, dass eine Liebe im Rampenlicht für sie nicht funktioniert. "Wir sind schon sehr lange zusammen, länger als beide anderen Beziehungen zusammen. Wir haben noch nie gestritten. Das ist für mich nur der Beweis, dass es einfacher ist, nicht immer alles im Internet zu zeigen und zu polarisieren", erklärte Tina.

Besonders erfrischend ist es für die 18-Jährige, dass sie bei ihrem Partner vom Influencer-Stress komplett abschalten kann. Denn damit kenne sich ihr Mr. Right gar nicht aus: "Das finde ich saucool, weil ich mit ihm nicht über Instagram-Bilder oder YouTube-Videos reden muss. Das war bei meinen anderen Beziehungen schon so, dass man immer über Influencer geredet hat. Aber was soll ich mit ihm darüber reden, der kennt die eh alle nicht", freute sich die YouTuberin. Tina hat für sich festgestellt, dass es so für sie am besten ist – und wahrscheinlich werden ihre Fans auch erstmal nicht mehr über ihren Freund erfahren.

