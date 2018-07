Zwei Jahrzehnte nach dem großen Durchbruch feiert Loonas (43) Hit "Bailando" nun sein Revival! 1998 schlug ihr Sommerkracher in den Charts ein, für den die Sängerin damals unter anderem einen Echo für den besten Dance-Song eingeheimst hatte. Jetzt veröffentlichte sie ihre Neuauflage des Titels inklusive Musikvideo, in dem wieder heiß am Strand getanzt wird – zu neuen Beats und mit noch mehr Glitzer als in den Neunzigern. Bis heute singt die Niederländerin ihr bekanntestes Lied gerne, wie sie Promiflash vor fünf Jahren verriet: "Man hat ja neue Songs immer wieder da, dann ist das immer so ein bisschen Abtasten – kommt das gut an? Aber auf jeden Fall, wenn ich 'Bailando' singe, gehen alle Arme nach oben und die Leute feiern mit mir." Ob die neue Version auch so einschlagen wird wie das Original?

Thomas Lohnes/Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de