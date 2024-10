Sängerin Loona bekommt Heiratsantrag vor 8.500 Zuschauern

Loona (50) hat anscheinend ihren Mann fürs Leben gefunden! Wie Bild berichtet, stellte ihr Freund Mark van der Waal der Sängerin am Samstag bei der 90er-Supershow in der Olympiahalle München die Frage aller Fragen. Vor 8.500 begeisterten Zuschauern überraschte er die Musikerin mit einem romantischen Heiratsantrag. Nach einer emotionalen Darbietung des Hits "(Everything I Do) I Do It For You" von Bryan Adams (64) kniete der Niederländer nieder und hielt um die Hand seiner Herzensdame an, extra für das Publikum auf Deutsch. Überwältigt rief Loona ins Mikrofon: "Ja, natürlich!"

Der Antrag bewegte nicht nur die Anwesenden, sondern war das Ergebnis einer sorgfältig geplanten Überraschung. Hinter den Kulissen sei es ein offenes Geheimnis gewesen, erzählte Mark, der die Aktion über vier Wochen hinweg geplant hatte. Die "Why Not?"-Interpretin selbst war jedoch völlig ahnungslos und freute sich offenbar sehr über die gelungene Überraschung. "Es war so schön, ich bin überglücklich", schwärmte Loona gegenüber dem Magazin.

Der ehemalige Bauunternehmer Mark und die "Bailando"-Sängerin kennen sich seit 1992, fanden aber erst 2009 endgültig zueinander. Loona und Mark teilen mittlerweile nicht nur ihr Privatleben, sondern auch ihren Wohnsitz auf Mallorca. Mark hat in den vergangenen zwölf Jahren auch die Rolle als Loonas Manager übernommen, was ihre Beziehung zusätzlich stärkte. Nun wagen sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung.

Getty Images Loona, Sängerin

ActionPress Loona, Sängerin

