"Music Drive In": Loona schwärmt von ihrer neuen TV-Show

Loona (48) wird nach ihrem Kampf der Realitystars-Sieg 2021 heute endlich wieder im TV zu sehen sein! Gemeinsam mit DSDS-Gewinner Prince Damien (32) und Schlagerstar Guildo Horn (59) sitzt die Musikerin in der Jury der neuen Show "Music Drive In". Bei dem Format handelt es sich um Deutschlands ersten Karaoke Drive In – die Kandidaten fahren mit ihren Autos am Schalter vor, wo die Juroren dann ihre Performances bewerten. Jetzt berichtete Loona ganz aufgeregt von den Dreharbeiten!

"Die Zeit am Set war wirklich magisch. Von der ersten Minute schon, der Set-Aufbau, die schönen Farben, das Glitzernde, ein bisschen Hollywood-Style...", schwärmte Loona im Interview mit RTL2. Es habe viele skurrile, aber auch sehr emotionale Auftritte gegeben. "Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Daran siehst du: Musik berührt, egal ob man im Auto sitzt oder Glitzer und Spotlight auf sich hat. Oh Mann, ich hab so oft geweint! Das hat mich teilweise sogar ein bisschen geärgert und ich dachte: 'Bin ich hier jetzt die Heulsuse?'", erinnerte sich die 48-Jährige.

Also war sie grundsätzlich eine eher sanfte Jurorin? "Mit der Zeit habe ich mich dann wohl ein bisschen kritischer gegeben, die Rolle hat sich während der Aufnahmen etwas verändert – da wollte ich mal ein bisschen bissiger sein, damit ich nicht jeden durchlasse. Teilweise ein innerlicher Kampf", berichtete sie lachend. Insgesamt habe die Rollenverteilung in der Jury aber super funktioniert. "Ich mag Guildos Humor extrem und Prince ist einfach so lieb", betonte sie abschließend.

"Music Drive In" – ab 30. Januar, Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.

