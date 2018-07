Kylie Jenner (20) und Baby Stormi melden sich im Doppelpack auf Social Media zurück! Erst vor wenigen Wochen verkündete der Keeping up with the Kardashians-Star: Er will sein Töchterchen zukünftig nicht mehr ständig im Netz präsentieren – für die Fans eine bittere Enttäuschung. Doch die Internetabstinenz war nicht von langer Dauer. Auf Instagram postete die 20-Jährige jetzt einen zuckersüßen Schnappschuss des Mutter-Tochter-Duos. Bauchfrei und mit sexy Kurven hält sie ihren kleinen Sonnenschein darauf im Arm. Das Gesicht der Kleinen, die einen putzigen Haarknoten trägt, ist zwar nicht zu sehen, dafür fällt auf: Sie ist ganz schön groß geworden.

