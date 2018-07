Bei Berlin - Tag & Nacht geht in Sachen Liebe, Sex und Leidenschaft heiß her. Seitensprünge, Schwangerschaft, Affären – in dem Reality-Format wird den TV-Zuschauern einiges geboten. Aber wie fühlen sich eigentlich die Schauspieler bei den pikanten Storys und Szenen. Promiflash traf Rick-Darsteller Manuel Denniger (28) beim Christopher Street Day in Köln und fragte mal nach: Wie war es, mit dem Vater der besten Freundin zu schlafen?

Rick und Mandy (Laura Wölki, 23) arbeiten zusammen in dem Friseursalon Schnitte. Und so kam die Lovestory zwischen dem Stylingexperten und dem Papa seiner Kollegin ins Rollen. Die Friseurin war darüber alles andere als begeistert, denn Rick ist ein sehr guter Kumpel. Dementsprechend schwer fiel es auch Manuel, diese Rolle zu spielen. "Ich musste mich da erst mal reinfinden in dieses 'Rick schläft mit dem Vater seiner besten Freundin'. Das war schon eine Herausforderung", erzählte der 28-Jährige im Promiflash-Interview. Trotzdem weiß er, dass das eben zu seinem Job gehört.

Privat ist Manuels Leben weniger turbulent. Er ist seit drei Jahren glücklich mit seinem Freund Chris zusammen, den er über eine Dating-App kennengelernt hat. Zwischen den beiden hat es beim ersten Treffen direkt gefunkt. Seitdem sind sie unzertrennlich und denken sogar schon an Hochzeit.

RTL2 Manuel Denniger, Rick-Darsteller bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

RTL2 Laura Wölki, Mandy-Darstellerin von "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

Instagram / iamchris.o BTN-Star Manuel Denniger und sein Freund Chris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de