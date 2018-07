Sie kommt einfach nicht zur Ruhe. Nur 13 Wochen nach ihrer romantischen Hochzeit flogen zwischen Denise (28) und Pascal Kappés Mitte Mai die Fetzen – seitdem lebt das Paar getrennt. Und das, obwohl die Ex-Bachelor-Kandidatin und der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller schon in wenigen Wochen ein gemeinsames Kind erwarten. Nachdem Denise zuletzt zugegeben hatte, sich ihr Leben ganz anders vorgestellt zu haben, legt sie nun noch einmal ordentlich nach und betont: Sie bereut die Ehe mit Pascal zutiefst!

Auf Instagram stellte sich die werdende Mami jetzt der Neugierde ihrer Fans und beantwortete einige Fragen. So wollte ein User beispielsweise wissen, was Denise' bisher größter Fehler im Leben war. "So früh zu heiraten", gab die tätowierte Beauty knallhart zu. Dass es sich bei der Antwort der 28-Jährigen um einen Seitenhieb auf den Papa ihres Babys handelt, steht außer Frage. Was die Gründe für das überraschende Liebes-Aus waren, ist aber nach wie vor unbekannt.

Dass die beiden ihre gescheiterte Ehe aber endgültig hinter sich gelassen haben, zeigen sie immer wieder – wenn auch auf verschiedene Art und Weise. Während Denise regelmäßig im Netz betont, mit Pascal abgeschlossen zu haben, zeigt der sich lieber mit einer neuen Frau an seiner Seite. Zuletzt teilte der Laienschauspieler auffällig viele Clips mit einer 20-jährigen Brünetten auf Social Media und wurde von seinen Followern dafür ordentlich kritisiert.

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, Schauspieler

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappés und Pascal Kappés bei ihrer Hochzeit

pascal.kappes / Instagram Pascal Kappés in weiblicher Begleitung

