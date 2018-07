Nach der Verlobung ist vor der Hochzeit! Justin Bieber (24) überraschte kürzlich mit einer ganz besonderen Neuigkeit: Er stellte seiner On-Off-Freundin Hailey Baldwin (21) die Frage aller Fragen – und das nach nur wenigen Wochen Dating. Nachdem der Popstar dem Model also den dicken Verlobungsklunker ansteckte, wird es für das Paar langsam Zeit, auch die Zeremonie für den Austausch der Eheringe zu planen. Jetzt wurden erste Details zur Hochzeitsvorbereitung der prominenten Turteltauben bekannt!

Eile scheinen Hailey und Justin mit der Planung der Heirat nicht zu haben, glaubt man einem Insider, der gegenüber ET Online Einzelheiten auspackte: "Justin und Hailey haben Freunden erzählt, dass sie sich eine kleinere Hochzeit wünschen mit engen Familienmitgliedern und Freunden, nichts Übertriebenes!" Außerdem hätten sie sich bereits Gedanken über den Ort für die Feierlichkeiten gemacht – wenn auch nur in sehr grobem Rahmen: "Entweder in Kanada oder irgendwo in den Staaten – eventuell in New York oder Los Angeles. Sie denken darüber nach, ob sie in beiden (Ländern, d. Red.) heiraten wollen, aber sie befinden sich noch in einer frühen Phase der Planung", verriet die Quelle weiter.

Bevor die Love-Birds bezüglich Eheschließung Nägel mit Köpfen machen, wollen Justin und Hailey aber laut Insider erst mal die ihre Verliebtheit auskosten: "Justin hat den Antrag genau geplant (...). Und er ist erleichtert, dass diese Last von seinen Schultern gefallen ist. Justin und Hailey genießen ihre Zeit als frisch verlobtes Paar."

Splash News Justin Bieber in Los Angeles

Anzeige

247PAPS.TV / Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in Soho

Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images for dcp Model Hailey Baldwin in Las Vegas 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de