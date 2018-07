Befinden sich Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) tatsächlich im ersten Familienurlaub mit allen drei Kindern? Am 23. April wurde mit Prinz Louis nach Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3) ein weiterer Spross in die britische Königsfamilie geboren. Seit der Ankunft des kleinen Blaublüters ist bei den Royals bereits einiges geschehen: die Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36), die Geburtstage von Ur-Oma Queen Elizabeth II. (92), Ur-Opa Prinz Philip (97) und Opa Prinz Charles (69) und Louis' Taufe. Kein Wunder, dass die Familie jetzt erst mal ein bisschen Erholung braucht: Zusammen sollen sie in die Karibik geflüchtet sein!

Wie Hello! unter Berufung auf einen Blogger von Tea Time with the Cambridges berichtet, seien William, Kate und die Kinder bei der Ankunft am Flughafen von St. Lucia gesehen worden. Mit Kates Familie soll es für alle anschließend im Privatjet zum Reiseziel gegangen sein: die karibische Insel Mustique, die zu den exklusivsten Orten der Welt gehört. In dem 5,7 Quadratmeter großen Paradies gibt es neben einem einzigen Hotel nur teure Privatvillen.

Falls es sich die britischen Royals tatsächlich an diesem Fleckchen Erde gut gehen lassen, wäre ihr Aufenthalt nicht der erste. Bereits im Jahr 2013 hatten sie sich dort eine Auszeit genommen. Während William damals mit Kates Schwester Pippa Middleton (34) und deren Vater Michael (69) abgelichtet wurde, war Kate während eines Spaziergangs mit George und einer Nanny gesehen worden.

GLYN KIRK/AFP/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William beim Männerfinale in Wimbledon 2018

Anzeige

Splash News Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte und Prinz George

Anzeige

Splash News Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de