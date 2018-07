Kommt jetzt doch noch der Babypfunde-Boom? Im Mai gaben Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) bekannt, ein gemeinsames Kind zu erwarten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die YouTuberin zwar bereits fast im sechsten Schwangerschaftsmonat – von einem Babybauch gab es aber nahezu keine Spur. Mittlerweile sieht das jedoch ganz anders aus. Zu den zugenommenen fünf Kilos könnten auch gerade jetzt noch ein paar Pfunde dazukommen, denn für Bibi beginnt nun der verflixte achte Monat: "Ich habe gestern in einem Buch gelesen, dass jetzt die Zeit beginnt, in der ich pro Woche ein halbes Kilo zunehme", verriet der Webstar in seinem neusten YouTube-Video.

