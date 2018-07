Der Streit zwischen Zoe Saip und Victoria Pavlas (19) tobt noch immer wild. Bei Germany's next Topmodel fielen die beiden Kandidatinnen Anfang des Jahres besonders durch ihre Zickereien auf. Statt des Modelns standen bei den Girls eher andere Themen im Fokus: Wer hat zuerst mit wessen Freund geschlafen, wer klaut wem die Shooting-Pose oder wer hetzt wen gegen wen auf? Wer dachte, dass diese Reibereien inzwischen längst Geschichte sind, irrt sich gewaltig: Zoe und Victorias Zoff geht in ihrer Heimat Wien bis heute weiter!

Promiflash traf eine zu GNTM-Zeiten gute Freundin der Streithähne bei der Berlin Fashion Week. Model Sally (18) hat inzwischen selbst keine positive Meinung mehr über Victoria. Der Grund: "Ich hab jetzt öfter mitbekommen, dass sie der Zoe im Club irgendwelche Getränke überschüttet, so ganz kindische Sachen, bei denen man merkt, dass die Leute schon recht hatten mit der kritischen Meinung zu Vici." Auch sie selbst würde mit der Österreicherin inzwischen kein Wort mehr sprechen.

Laut Sally habe sich die angespannte Situation zwischen den Wienerinnen seit ihrer Zeit bei "Germany's next Topmodel" nie gelegt: "Zoe und Vici haben danach eigentlich gar nicht mehr miteinander geredet, da herrscht wirklich Streit." Hättet ihr gedacht, dass die Stimmung zwischen den beiden Models noch immer so feindselig ist? Stimmt in der Umfrage ab!

Matthias Nareyek/ Getty Images Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sally bei der Fashion Show von Rebekka Ruetz

Instagram / victoria.topmodel.2018 Zoe Saip und Victoria Pavlas bei GNTM

Instagram / zoe.topmodel.2018 Sally und Zoe auf dem Hollywood Boulevard

