Seit Januar lebt im Hause von Cathy (30) und Mats Hummels (29) ein kleiner Bär – ihr Söhnchen Ludwig! Es ist das erste Kind für die Fashion-Expertin und den Profi-Kicker und damit natürlich etwas ganz Besonderes. Obwohl Ludwigs Gesicht strikt verborgen bleibt, ist er fester Bestandteil der Social-Media-Kanäle seiner berühmten Mutter. Im sozialen Netz verkündete Mama Cathy nun auch die ersten Details zur Taufe ihres Sohnemanns.

Cathy lächelt gut gelaunt in ihre Selfie-Kamera und fragt – wie man das als Profi-Influencer nun einmal so macht – ihre Instragam-Fans nach Rat. Die Follower der frischgebackenen Mama werden damit beauftragt, von Shopping-Möglichkeiten für Taufkleider zu berichten. Dabei verrät die 30-Jährige ganz nebenbei das Motto für die Tauf-Party ihres Spatzes: "Es soll natürlich stylisch sein und da unser Motto der Wal ist beziehungsweise Babyblau, wäre es voll cool, wenn ihr da Tipps habt." Kuchen und DJ sind übrigens schon besorgt.

Cathy will als Vollblutmama natürlich die schönst mögliche Taufe für ihren Ludwig. Ihr Ziel: Den großen Tag unvergesslich machen. "Wenn er irgendwann mal 18 ist und sein Fotoalbum anschaut, soll er sagen: 'Okay, ich war echt ein stylischer Junge'", schwärmt sie weiter in die Linse.

Instagram / catherinyyy Ludwig und Cathy Hummels in Russland

Mathis Wienand/Getty Images Mats Hummels und Cathy Hummels bei einem Hugo-Boss-Event in Düsseldorf

WENN.com Cathy Hummels bei einem Event in Hamburg

