Casting-Comeback bei Daniel Lopes (41): Wer DSDS von Beginn an aktiv verfolgt, dem dürfte der feurige Brasilianer definitiv ein Begriff sein. Schließlich trat er in der ersten Staffel des beliebten Castingformats auf und belegte sogar den siebten Platz. Um seine Karriere nun richtig anzukurbeln, hat Daniel einen ganz bestimmten Plan: Bei der brasilianischen Version von The Voice möchte er sein Talent erneut unter Beweis stellen!

Laut Bild soll sich der 41-Jährige schon mehrmals bei der Show beworben haben. Mit dem Song "Girls Like You" von Maroon 5 habe er die Jury in den Blind Auditions nun endlich von sich überzeugen können. "Diese Sendung hat bis zu 35 Millionen Zuschauer. Das ist die beste Plattform, die ich für meine Musik haben kann", berichtete der Ex-Dschungelcamper in einem Interview. Inzwischen werde Daniel sogar auf der Straße angesprochen.

Nach seinem damaligen Erfolg bei "Deutschland sucht den Superstar" verlief Daniels Karriere alles andere als gut. Vor fünf Jahren hatte er starke finanzielle Probleme, so sollen unter anderem Unterhaltszahlungen an seine zwei Kinder ausgeblieben sein. Zudem sei er nach Brasilien gezogen, um vor ehemaligen Managern und fragwürdigen Kreditgebern zu fliehen. Vielleicht bringt "The Voice of Brasil" nun endlich wieder etwas Beständigkeit in Daniels Leben.

WENN Daniel Lopes bei der Premiere von "Heiter bis wolkig" in Köln 2012

Patrick Hoffmann/WENN.com Daniel Lopes im Adagio in Berlin 2014

Virtual Nights / WENN Daniel Lopes bei der Comet Aftershowparty in Oberhausen 2005

