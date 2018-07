Dieses Geständnis dürfte wohl viele überraschen! Mit seinem Hit "I'm Yours" gelang Jason Mraz (41) 2008 der internationale Durchbruch. Seitdem feiert der Sänger immer wieder große Erfolge mit seiner Musik. Doch nicht nur beruflich läuft es bei dem US-Amerikaner rund – auch privat ist er ein echter Glückspilz. Im Oktober 2015 gab Jason seiner großen Liebe Christina Carano das Jawort – dass es eine Frau war, die mit ihm vor dem Altar stand, ist für den Musiker aber nicht selbstverständlich: Jason outete sich jetzt öffentlich als bisexuell!

Im Billboard-Magazin veröffentlichte der Songwriter im Rahmen des Pride Month im Juni ein Gedicht, das seine Fans spekulieren ließ. "I am bi your side" (zu Deutsch: "Ich bin an deiner Seite"), lautete der Abschluss der poetischen Zeilen. Statt 'by' schrieb Jason allerdings 'bi' – ein Hinweis auf seine sexuelle Orientierung! In einem Interview mit dem Musikmagazin gab er kurze Zeit später zu: "Ich hatte Erfahrungen mit Männern – sogar, als ich meine Freundin gedatet habe, die heute meine Frau ist."

Während er damals zunächst selbst nicht einschätzen konnte, ob er schwul ist oder nicht, sei die Sache für Christina schon immer ganz eindeutig gewesen. "Meine Frau sagt, ich sei ein 'Zweigeist'. Das sagen die amerikanischen Ureinwohner zu einer Person, die Männer UND Frauen lieben kann. Das mag ich", erklärte der 41-Jährige.

Instagram / jason_mraz Christina Carano und Jason Mraz an ihrem Hochzeitstag

Instagram / jason_mraz Jason Mraz und seine Frau Christina

Jeff Grossman/WENN Musiker Jason Mraz

