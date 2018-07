Seit ihrem DSDS-Sieg im Mai ist im Leben von Marie Wegener (17) nichts mehr so, wie es mal war. Neben Mathe und Deutsch stehen für die Schülerin ab sofort auch Studioarbeiten, Konzerte und Pressetermine auf dem Stundenplan. Kürzlich ist Maries erstes Album erschienen – von ihren neuen Songs liegt der 17-Jährigen vor allem einer am Herzen: "Ja, ich habe ein Lieblingslied, das ist ‘Woran werde ich mich erinnern’. Das ist eine Ballade und die bedeutet mir einfach unheimlich viel, weil die für mich persönlich einfach diesen Rückblick an DSDS hat. Ich werde mich an die Zeit immer erinnern, und wie schön es war, wie ich daran gewachsen bin", verriet sie Im Promiflash-Interview und gab dazu eine kleine Kostprobe zum Besten.

