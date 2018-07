Die Musikbranche wird momentan ordentlich durchgerüttelt! Bei Sängerin Celine Dion (50) denken wohl die meisten an schnulzige Balladen à la "My Heart Will Go On" statt an flotte Dance Tracks. Nun scheint die legendäre Diva allerdings auch angesagten DJs wie David Guetta (50) oder Calvin Harris (34) Konkurrenz zu machen: Mit ihrem Hit "Ashes" landete sie jetzt den überraschendsten Charterfolg des Jahres!

Mit einem Remix ihres Songs schoss die Kanadierin jetzt prompt an die Spitze der amerikanischen "Billboard Dance Club Song"-Charts! Einen Teil des Erfolges hat sie laut dem Branchenblatt Billboard aber auch dem DJ und Produzenten Riddler zu verdanken: Er peppte die ursprüngliche Version von "Ashes" mit elektronischen Beats auf und verwandelte die ehemals ruhige Nummer in einen Dancefloor-Kracher. Doch wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Kooperation? Riddler, der vorrangig in einem Nachtklub in Houston auflegt, erklärte gegenüber dem Magazin: "Ich bin ein riesiger Fan von Celine Dion. Als ich von Columbia Records für den Remix angefragt wurde, war ich völlig aus dem Häuschen!"

Die Originalversion des Tracks ist zudem auf dem Soundtrack zu dem Film Deadpool 2 enthalten, der momentan in den Kinos läuft. Ob das vielleicht auch zu dem überraschenden Erfolg des Remix beigetragen hat? Die Nummer ist jedenfalls nicht Celines erster Volltreffer im Bereich der elektronischen Tanzmusik: In den vergangenen 25 Jahren schaffte es die Musikerin bereits drei Mal an die Spitze der "Billboard Dance Club Song"-Charts!

