Auf Harry Styles (24) Coming-out-Untersützung ist Verlass! Mit One Direction erlangte der Musiker nicht nur Weltruhm – sondern machte sich auch einen Namen als absoluter Frauenschwarm. Die Liste der prominenten und besonders schönen Ex-Freundinnen ist lang. Vor einiger Zeit gab der Sänger allerdings bekannt: Auch Männer haben es ihm angetan. Nachdem er sein eigenes Outing also bereits über die Bühne gebracht hat, nutzte Harry nun seine Energie, um anderen dabei zu helfen, sich zur Homosexualität zu bekennen. Bei einem Konzert griff er jetzt einer Besucherin unter die Arme, die ihrer Mama ihr Liebesinteresse an Frauen nicht länger verheimlichen wollte!

Bei einem Auftritt in San Jose in Kalifornien fiel Harry ein Gast besonders ins Auge. Ein Mädchen namens Grace hielt ein Plakat mit den Worten "Ich werde mich vor meinen Eltern outen – wegen dir" in die Höhe. Ein großes Kompliment für Harry, seine Fans zu diesem Schritt ermutigt zu haben. Der "Sign of the Times"-Interpret begann ein Gespräch mit seinem Fan und fand heraus, dass sich ihre Mutter Tina vor Ort im Hotel befand. Daraufhin begann Harry die Menge zu beruhigen, bevor er laut mehrere Male "Tina, sie ist homosexuell!" rief.

Grace sollte dann wohl keine Probleme mehr gehabt haben, die Worte über die Lippen zu bringen – sie zeigte ihrer Mama einfach die Videos von dem ganz besonderen Moment. Auf Twitter gab sie ein Update: "Ich habe meiner Mama die Videos von heute Abend gezeigt. Sie ist überwältigt und meint 'Ja, ich liebe dich und du kannst sein, wer immer du willst'. Sie möchte sich bei Harry dafür bedanken, dass er mir beim Coming-Out geholfen hat.".

Theo Wargo/ Getty Images Harry Styles, Sänger

Kevin Winter / Getty Images Harry Styles beim iHeartRadio Music Festival 2017

Mike Coppola / Staff / Getty Images Harry Styles bei der "Today"-Show in New York

