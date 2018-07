Die Familienplanung kann beginnen! Ende Juni hat Ex-Bachelor-Kandidatin Liz Kaeber (25) ihrer Jugendliebe Nick Maerker während einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Nach der Hochzeit sind die Fans des verliebten Ehepaares jetzt natürlich ganz gespannt darauf, ob sich bei den beiden auch schon bald zuckersüßer Nachwuchs ankündigt. Schließlich hat Liz erst kürzlich verraten: Sie verzichte bereits seit zwei Jahren auf Verhütungsmittel und ließe es auf das Schicksal ankommen. Was die Follower der Turteltauben diesbezüglich am meisten freuen dürfte: Ein potenzielles Baby soll kein Einzelkind bleiben!

Das Thema Baby scheint schon ein bisschen länger im Kopf der 25-Jährigen rumzuschwirren. Bereits in einem früheren Promiflash-Interview im November 2016 hatte Liz nämlich diesbezüglich verraten: "Also, auf alle Fälle möchte ich zwei Kinder. Und wenn es dann drei sind, würde ich auch zufrieden sein." Unter Druck setzen, will sich das junge Ehepaar jedoch nicht und erst mal seine Zeit als Mann und Frau zu zweit genießen.

Einen ungefähren Zeitplan haben Liz und Nick dann aber doch, wie die Influencerin schon im Rahmen der Berlin Fashion Week verraten hat: "Ich sage mal: Im nächsten Jahr wäre es schon nicht schlecht, wenn da vielleicht ein kleiner Babybauch wächst."

Cinamon Red/WENN.com Liz Kaeber bei der GLOW Beauty Convention in Berlin

Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker in New York

Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, deutsche Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de