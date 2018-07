Hollywoodstar Drew Barrymore (43) ist nach wie vor Single! Nach ihrer Trennung von Ehemann Will Kopelman vor zwei Jahren hatte sie ihr Glück in der großen, weiten Welt des Internets versucht und ging mithilfe von Tinder und Co. auf Partnersuche. Das scheint jedoch mächtig in die Hose gegangen zu sein: Mit Dating-Apps hat die blonde Schönheit aus Kalifornien inzwischen komplett abgeschlossen!

In einem Gespräch mit Entertainment Online stellte Drew nun klar: Online-Dating gehöre für sie ab sofort der Vergangenheit an. "Trotzdem hat es Spaß gemacht, es auszuprobieren", räumte sie ein. Ohnehin schien der Unterhaltungswert der Partnerbörsen für die zweifache Mutter von vornherein im Vordergrund gestanden zu haben. Vor allem von einem Blind Date habe sie immer geträumt und wollte ihr Glück daher im Netz versuchen. Allerdings musste die beste Freundin von Cameron Diaz (45) schnell feststellen: Dafür ist sie einfach zu bekannt. "Das Ganze hat einfach nicht funktioniert", lautete das Fazit der Schauspielerin.

Kein Wunder, schließlich steht Drew bereits seit ihrem dritten Lebensjahr vor der Kamera! Ihre Rolle in "E.T. – Der Außerirdische" machte sie in den 80er-Jahren zu einem internationalen Kinderstar. Und auch heute ist die 43-Jährige noch immer eine feste Größe in der Filmbranche: Mit ihrer Netflix-Serie "Santa Clarita Diet" konnte sie bereits kurz nach der Scheidung von ihrem Ex wieder einen großen Erfolg verbuchen!

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Drew Barrymore bei der Premiere von "Santa Clarita Diet" in Hollywood

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore und Cameron Diaz

Kevin Winter/Getty Images Drew Barrymore auf einer Veranstaltung zum 20. Jubiläum von E.T.

