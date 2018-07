Bibi Heinicke (25) und ihr Verlobter Julian Claßen (25) werden in wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern. Und obwohl ihr Sohn noch nicht einmal das Licht der Welt erblickt hat, machte die Mama in spe schon jetzt klar, dass sie sich noch ein Geschwisterchen für den Kleinen wünscht. "Wenn alles super läuft und wir die Möglichkeit dazu haben, würde ich sehr gerne mindestens ein zweites Kind haben", verriet die 25-Jährige in ihrem neusten YouTube-Video.

