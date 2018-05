Erst vor knapp zwei Wochen ließ Influencerin Bibi Heinicke (25) die große Baby-Bombe platzen: Sie und ihr Liebster Julian Claßen (25) erwarten den ersten Nachwuchs. Seit der Hammer-News versorgt die YouTuberin ihre Fans ständig mit neuen Infos und Fotos, hält ihre Community immer auf dem Laufenden. Nun hat die Blondine voller Freude in einem Video verraten, welches Geschlecht ihr kleines Baby hat!

In ihrem neuen YouTube-Video verkündet die Bald-Mami jetzt ganz stolz: "Es wird ein Junge. Ein kleiner Babyboy". Wow, was für tolle Neuigkeiten. Das Geheimnis tragen die beiden schon länger mit sich herum: "Auch das wissen wir schon ein bisschen länger. In der 18. Schwangerschaftswoche war es eindeutig!" Das Paar freut sich schon jetzt riesig über den anstehenden Nachwuchs, der ja auch gar nicht mehr so lang auf sich warten lässt. Schließlich ist Bibi bereits im sechsten Schwangerschaftsmonat.

Die Bald-Mama hielt die Neuigkeit aber bewusst lange geheim, weil sie Angst hatte, dass mit dem Kind etwas passieren könnte. Diese Angst ist nun passé – und das Influencer-Traumpaar kann sich entspannt auf den kleinen Sohn freuen!

