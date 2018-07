Eigentlich führt Janni Hönscheid (27) ein wirklich glückliches Leben. Seit zwei Jahren ist die Surferin in einer Beziehung mit ihrem Liebsten Peer Kusmagk (43). Im vergangenen Jahr gesellte sich dann Söhnchen Emil-Ocean zu dem Paar und machte das Familienglück komplett. Trotzdem gibt es immer noch Dinge, die Mama Janni ganz schön aufregen – und zu rasante Autofahrer gehören definitiv dazu!

"Wenn ich durch die Stadt fahre, sehe ich oft Leute, die sich hinter dem Steuer ärgern und sich aufregen", bemängelte die Blondine vor wenigen Tagen auf Facebook. Sobald sie auch nur etwas länger an einer grünen Ampel stehe, sehe Janni im Rückspiegel schon das wütende und fluchende Gesicht eines anderen Autofahrers. Dieser drücke dann laut der 27-Jährigen extra stark auf die Tube, um schließlich an ihr vorbeizurasen. Das schockiere die gebürtige Sylterin besonders: "Nichts empfinde ich als [...] lächerlicher und peinlicher an Menschen, als wenn sie sich durch die nicht selbst erzeugte Kraft eines Motors definieren!"

Teilweise können ihre Fans die mahnenden Worte der brandneuen Hausbesitzerin nachvollziehen. So stellte ein Bewunderer fest, dass einige Menschen ihr Leben viel entspannter nehmen sollten, anstatt sich sofort über Kleinigkeiten aufzuregen. Ein anderer Abonnent konnte Jannis Aufregung dagegen überhaupt nicht verstehen: "Wenn der erste nicht vorwärtskommt, schaltet die Ampel schnell wieder um und die lange Schlange wird immer länger."

instagram / janniundpeer Janni Hönscheid, Emil Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid mit Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / Janni Hönscheid/"jannihonscheid" Janni Hönscheid und Söhnchen Emil-Ocean im Stau

