Wird Samantha Grant in den TV-Container ziehen? Seit Monaten lässt die Halbschwester von Herzogin Meghan (36) kein gutes Haar an ihr und ihrem Ehemann Prinz Harry (33). Immer wieder sucht die US-Amerikanerin die Öffentlichkeit – wetterte zuletzt sogar, Megan sei schuld am schlechten Gesundheitszustand ihres gemeinsamen Vaters. Nun könnte die einseitige Schlammschlacht aber eine ganz neue, noch abstrusere Ebene erreichen: Berichten zufolge soll Samantha an der kommenden Staffel Celebrity Big Brother teilnehmen!

Bestätigt sei der Einzug der 53-Jährigen in die kameraüberwachte Promi-WG zwar noch nicht, die Macher des Formats sollen allerdings sehr interessiert daran sein, Samantha ab Mitte August in den US-amerikanischen Container zu holen. Kein Wunder: Wie Daily Mail berichtet, trägt die kommende Staffel das Motto "Das Auge des Sturms". Teilnehmen sollen dementsprechend lauter Promis, die zuletzt mit öffentlichen Streitereien für Aufsehen gesorgt haben. Wer könnte da also für bessere Einschaltquoten sorgen als Meghans streitlustige Schwester Samantha?

Dass sie es genießt, ihre Ansichten im Fernsehen breitzutreten, beweist die Drehbuchautorin schließlich immer wieder – und tingelt seit der Verlobung ihrer jüngeren Schwester mit dem englischen Prinzen durch sämtliche Morning-Shows im Ausland. Wer sich ihre Hasstiraden im Falle des Falles 24/7 anhören muss, ist ebenfalls noch unklar. Im Gespräch sollen aber unter anderem "The Only Way Is Essex"-Star Dan Osborne (27) und Model Chloe Ayling (20) sein.

WPA Pool / Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

WENN.com Herzogin Meghan von Sussex

Splash News Samantha Grant, Halbschwester von Herzogin Meghan

