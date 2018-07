Vor etwas weniger als einem Monat gaben sich Kaley Cuoco (32) und Karl Cook endlich das Jawort. Zusammen mit ihren The Big Bang Theory-Kollegen verbrachte die Schauspielerin ein schönes Wochenende im Kreise ihrer Liebsten. Kürzlich postete sie nun ein superlustiges Throwback-Pic, das sicher einige Fans ziemlich zum Lachen gebracht hat: Am schönsten Tag in ihrem Leben ist nämlich das wohl süßeste Hochzeitsbild entstanden.

"Ich glaube, das ist das beste Familien-Hochzeitsfoto überhaupt", betitelte die 32-Jährige den coolen Schnappschuss auf Instagram. Darauf sind Karl und seine Kaley zu sehen, die glücklich in die Kamera lächeln. Auf dem Arm trägt die gebürtige Kalifornierin einen kleinen Hund, drei weitere stehen um das verliebte Paar herum und gucken lustig in die Kamera. Ein besseres Familienpic hätte sie sich anscheinend nicht wünschen können.

Ihre Fans scheinen das Bild zumindest genauso witzig zu finden wie die Penny-Darstellerin selbst. "Jeder Einzelne auf diesem Foto sieht so unfassbar glücklich aus", schmunzelte eine Abonnentin der hübschen Blondine. Ein anderer Follower schien es zudem unglaublich lustig zu finden, wie verwirrt zwei der Hunde aussehen.

Instagram / jamiemakeup Karl Cook und Kaley Cuoco an ihrem Hochzeitstag

Instagram / normancook Kaley Cuoco mit einem ihrer Hunde 2018

Instagram / normancook Karl Cook und Kaley Cuoco im Oktober 2017

