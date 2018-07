Was für eine Traumhochzeit! Gestern gaben sich die The Big Bang Theory-Darstellerin Kaley Cuoco (32) und ihr Liebster Karl Cook bei einer märchenhaften Zeremonie das Jawort. Im Netz tauchen neben süßen Fotos von dem frisch vermählten Pärchen nun auch erste Bilder der Gäste auf. Unter anderem sollen Kaleys TBBT-Kollegen Mayim Bialik (42), Johnny Galecki (43) und Wil Wheaton (45) mit dabei gewesen sein.

"Tiefste Glückwünsche an das frisch verheiratete Pärchen", schrieb Leonard-Darsteller Johnny Galecki auf Instagram. Dazu postete er ein Foto von der Braut und ihrem Bräutigam und fügte hinzu: "Ich liebe euch beide so sehr. Die Hochzeit hat mich wirklich bewegt!" Auch Amy-Schauspielerin Mayim veröffentlichte ein Foto, auf dem sie zusammen mit Schauspiel-Kollege Wil Wheaton abgebildet ist. Sie betonte in ihrem Post, wie viel Spaß sie auf der Hochzeit gehabt habe und wie großartig die Feier gewesen sei.

Ob auch die anderen Hauptdarsteller der Comdey-Kult-Serie anwesend waren, ist bisher noch nicht bekannt. Weder Sheldon-Darsteller Jim Parsons (45), noch Raj alias Kunal Nayyar (37) oder Howard-Akteur Simon Helberg (37) äußerten sich zu der Trauung oder gratulierten dem Paar öffentlich.

Instagram / sanctionedjohnnygalecki Kaley Cuoco, Johnny Galecki und Karl Cook auf Kaleys und Karls Hochzeit 2018

Instagram / missmayim Mayim Bialik und Wil Wheaton auf der Hochzeit von Kaley Cuoco 2018

Instagram / normancook Kaley Cuoco und Karl Cook bei ihrer Hochzeit

