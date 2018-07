Seit dem vergangenen Mittwoch geht sie wieder los: die Jagd um das Herz der Bachelorette. Zwanzig Single-Boys machen nun im TV der Junggesellin Nadine Klein (32) den Hof. Auch Ex-Bachelor-Kandidatin Clea-Lacy Juhn (27) verfolgt gespannt die Ereignisse in der Kuppelshow – doch ganz unbefreit kann sich die frischgetrennte Beauty die rege Flirterei nicht ansehen: Bei ihr weckte die erste Sendung auch viele nostalgische Gefühle.

Das Mitfiebern mit den Kandidaten geht nicht spurlos an Clea vorbei – ihre eigenen Erfahrungen beschrieb sie jetzt auf Instagram: "Die erste Nacht der Rosen werde ich wohl in meinem ganzen Leben nie wieder vergessen." Damit verbinde sie einfach so viele schöne Momente und Erinnerungen, die sie für immer im Herzen tragen werde. "Gerade in diesen Tagen/Wochen, wo man als Zuschauer wieder selbst vor dem Fernseher sitzt, kommt einem die ein oder andere Erinnerung wieder hoch", fügte sie hinzu. 2017 nahm die 27-Jährige selbst an dem Format teil und gewann das Herz von Sebastian Pannek (31). Seit wenigen Wochen ist das einstige Traumpaar nun allerdings getrennt.

Ob sie das Beziehungsende wohl doch noch nicht ganz verarbeitet hat? Offiziell sollen sich Basti und seine Auserwählte einvernehmlich getrennt haben und schon kurz danach wieder ganz normal miteinander umgegangen sein. Allerdings betonte die Rastätterin schon zu Beginn der Partnerschaft, wie besonders und bedeutsam die Verbindung mit dem Rosenkavalier für sie sei.

AEDT/WENN.com Clea-Lacy Juhn bei der Riani-Fashionshow im Rahmen der Berliner Fashion Week

P.Hoffmann/WENN.com Clea-Lacy Juhn beim Launch-Event von Hello Body in Berlin

WENN.com Clea-Lacy Juhn und Sebastian Pannek beim ECHO 2017 in Berlin

