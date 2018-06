Die Gerüchte sind also wahr! Clea-Lacy Juhn (27) und Sebastian Pannek (31) hatten zuletzt mit einer auffälligen Social-Media-Pause für wilde Spekulationen unter ihren Fans gesorgt. Jetzt bestätigte das Management die Trennung des Der Bachelor-Paares von 2017. Zwar kam die Entscheidung für ein Ende ihrer Beziehung von beiden, aber die Brünette könnte sehr unter dem Liebesaus leiden: Schließlich war der Rosenkavalier für sie ein ganz besonderer Partner.

Im Interview mit Promiflash im August des vergangenen Jahres verriet eine bis über beide Ohren verliebte Clea noch: "Ich muss sagen, ich habe so einen Menschen noch nie kennengelernt." Und auch die Art ihrer Beziehung, wie sie sie mit Basti führe, sei für das frühere Rosengirl einfach einzigartig. "Man geht halt wirklich aufeinander ein und er hat so viel Verständnis, was ich gar nicht kenne. Und deshalb ist das jetzt umso schöner", schwärmte die einstige Kuppelshowkandidatin.

Die Liebe der beiden machte tatsächlich regelmäßig den Eindruck, etwas ganz Besonderes zu sein. Zuletzt unterstrichen sie das mit der Aufnahme eines glücklichen Zweiermomentes miteinander auf dem amerikanischen Musikfestival Coachella. Wegen des Hashtags #happywife unter dem Foto vermuteten ihre Follower sogar, dass sich das nun getrennte Paar damals heimlich das Jawort gegeben habe.

RTL Clea-Lacy und Sebastian vor der Bachelor-Entscheidung

Christian Augustin/Getty Images Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn in Hamburg

Instagram/sebastian.pannek Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn beim Coachella 2018

