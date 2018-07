Ob man diesen Liebesbeweis von Logan Paul (23) noch toppen kann? Erst vor wenigen Tagen verkündet der YouTube-Star ganz charmant und nebenbei in einem seiner Vlogs: Er sei wieder mit seiner Ex-Freundin, Schauspielerin Chloe Bennet (26), zusammen! Anschließend machte er seiner Angebeteten auf Social Media eine süße Liebeserklärung – nun setzte er noch einen drauf: Auf der Comic-Con in San Diego tauchte Logan mit einem Fan-T-Shirt auf, auf dem das Gesicht seiner Chloe abgebildet ist!

Chloe stattete als eine der Hauptdarstellerinnen der Action-Serie "Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D." der Convention in San Diego einen Besuch ab. Und offenbar überraschte sie ihr Wieder-Freund mit einem kleinen Spontan-Date auf der Messe. Dafür warf der Bruder von Jake Paul (21) sich besonders in Schale: In einem T-Shirt mit der Aufschrift "Quake ist meine Heldin" und einem Print vom hübschen Antlitz seiner Freundin posierte Logan stolz für die Fotografen. Quake ist die Figur in der Marvel-Serie, die seine Chloe spielt. Und die konnte ihr Glück kaum fassen und strahlte begeistert in die Kameras der Pressevertreter.

Das On-Off-Pärchen hatte sich bereits letztes Jahr am Set zum Remake des Films "Valley Girl" kennengelernt. Auch wenn sie ihre Beziehung lange nicht thematisierten, wurden sie immer wieder von Paparazzi beim Knutschen erwischt. Anfang des Jahres erfolgte dann der Cut. Doch jetzt scheinen die beiden glücklich wie nie miteinander zu sein, wovon kürzlich schon Logans öffentliche Liebeserklärung zeugte.

Paul Butterfield/Getty Images Ming-Na Wen, Chloe Bennet und Jeph Loeb bei einer "Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D."-Autogrammstunde

Jerod Harris/Getty Images Chloe Bennet und Logan Paul auf der Entertainment Weekly-Party zur Comic-Con 2018

Kevin Winter/Getty Images Chloe Bennet auf der Comic-Con in San Diego 2018

