Liebes-Comeback zwischen dem YouTuber Logan Paul (23) und Chloe Bennet (26)? Eigentlich begann das Jahr für den Web-Star alles andere als erfreulich: Nachdem er einen skandalträchtigen Vlog aus Japan hochgeladen hatte, in dem eine Leiche zu sehen war, bekam der Blondschopf geballten Netz-Hass zu spüren. Im Zuge dessen entfolgte ihm auch seine Freundin Chloe auf allen Social-Media-Kanälen, seitdem habe Funkstille zwischen den beiden geherrscht. Einige Indizien sprechen nun allerdings dafür, dass sie es noch einmal miteinander versuchen!

Chloe und Logan lernten sich im vergangenen Jahr am Filmset von "Valley Girl" kennen, bezeichneten sich jedoch öffentlich immer nur als gute Freunde – andererseits wurden sie aber auch knutschend von Paparazzi auf Hawaii erwischt. Nach der vermeintlichen Trennung Anfang des Jahres sei mit der Turtelpause jetzt Schluss: Sie verbrachten den amerikanischen Unabhängigkeitstag zusammen in ihrer Heimat Chicago und die "Nashville"-Darstellerin tauchte erneut in einem von Logans YouTube-Vlogs auf. Darin waren sie gemeinsam auf einer Bootstour und besuchten ein Baseball-Spiel.

Und damit nicht genug: Auch zwei Tweets heizen die Pärchen-Gerüchte an. Nachdem sie sich offenbar zu einem Insider-Witz ausgetauscht hatten, twitterte Chloe vielsagend: "Hör auf, mich während ich das hier schreibe, anzustarren! Ich kann mich nicht konzentrieren, das macht mich nervös!" Spätestens jetzt hat die 26-Jährige dem Netz-Idol seinen Vlogging-Fehltritt wohl verziehen.

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Chloe Bennet beim Max Mara Women in Film-Event im Juni 2018

Frazer Harrison/Getty Images Logan Paul, YouTuber

D Dipasupil / Getty Images Logan Paul, YouTuber

