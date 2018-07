In der dritten Folge Das Sommerhaus der Stars wird es ernst für die acht Promipaare: Nach zwei Wochen voller Challenges, ersten Streits und Nominierungen heißt es am kommenden Montag für ein verliebtes Duo Kofferpacken! Wie die Vorschau von der nächste Ausgabe schon zeigt, liegen nicht nur deswegen bei den Stars die Nerven gehörig blank. Bei dem Wochenspiel "Einparken" bekommen sich fast alle Turteltauben in die Haare. Wen sie aber wohl von der Konkurrenz nach Hause schicken werden?

Eines ist schon jetzt klar – mit dem reinen Nominierungsschrecken kommen die Paare am Montagabend nicht mehr davon. Diesmal muss wirklich ein Team die Finka verlassen. Während es für die Mallorca-Auswanderer Daniela (40) und Jens Büchner (48) schon in der ersten Woche nicht gut aussah, könnte es aber auch für Bert Wollersheim (67) und seine Bobby (48) eng werden. Beide Paarungen landeten schon mit großer Stimmenüberzahl auf der Abschussliste der restlichen Celebritys. Ob es zwei der vier aber wirklich treffen wird?

Auch eine weitere Promi-Dame läuft Gefahr, sich zunehmends unbeliebter bei ihren Mitbewohnern zu machen. Mit ihrer lauten und extrovertierten Art landete Patricia Blanco (47) zwar noch nicht auf der Abschussliste, angeeckt ist sie damit aber trotzdem schon diverse Male. Ein Exit mit ihrem Liebsten Nico Gollnick (28) liegt also ebenfalls im Rahmen des Möglichen.

