Eigentlich liegen zwischen ihnen zwei Jahre Altersunterschied, doch optisch könnten sie glatt als Zwillinge durchgehen! Beruflich haben die beiden jüngsten Kardashian-Jenner-Sprosse verschiedene Wege eingeschlagen: Während Kendall (22) als international gefragtes Model über die Laufstege der Welt stolziert, scheffelt Kylie (20) mit ihrer eigenen Kosmetiklinie bisher schon fast eine Milliarde Dollar. In Sachen Aussehen gleichen die Schwestern sich mittlerweile aber wie ein Ei dem anderen!

Die Haarfarbe, Frisur, das Make-up – auf Kendalls aktuellen Instagram-Schnappschüssen scheinen sie und Kylie durch und durch auf den Partnerlook zu setzen. Doch mittlerweile herrscht auch in Sachen Gesichtszüge absolute Verwechslungsgefahr! Während Kendall im Gegensatz zum Rest der Familie früher eher auf Natürlichkeit setzte, soll sie in den vergangenen Monaten immer öfter den Gang zum Beauty-Doc gewagt haben. Das Ergebnis: Zahlreiche Injektionen in Wangen und Kinn, Lip-Filler und Nasenkorrekturen lassen sie aussehen, wie eine zweite Kylie.

Bei Kendalls Kopf ist aber noch längst nicht Schluss, auch ihr Body scheint dem ihrer Schwestern immer ähnlicher zu werden. Angeblich soll das eigentlich eher zierliche Model mit typischen Bubble-Butt seiner Schwestern nacheifern – und in dieser Hinsicht ebenfalls schon chirurgisch nachgeholfen haben. Eines Tages wird man sie alle noch wirklich nicht mehr auseinander halten können!

JP Yim/Getty Images Model Kendall Jenner im September 2016

Anzeige

kendalljenner/Instagram Kendall Jenner und ihre Schwester Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / jenatkinhair Kendall Jenner, Model und Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de