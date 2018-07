Nevio Passaros (38) Leben dreht sich um die Musik. Der Künstler schreibt und produziert seit Jahren eigene Lieder und erweckt sie mit seiner gefühlvollen Stimme zum Leben. Auch mit seinem neuen Song "Alles in allem" hat der Halb-Italiener einen berührenden Hit komponiert – komplett in deutscher Sprache. Beim Verfassen der Lied-Texte konnte sich der 38-Jährige auch seiner zweiten großen Leidenschaft hingeben: Denn Nevio ist nicht nur Tonkünstler, sondern auch Sprachwissenschaftler!

"Ich bin Simultandolmetscher, ich habe Linguistik studiert", verriet Nevio im Promiflash-Interview. Fünf Jahre lang habe er für seinen Abschluss in Bologna studiert – als Übersetzer für gesprochenen Text habe der Vater einer Tochter aber nie gearbeitet. In seinem jetzigen Beruf könne der "Sento"-Interpret nun jedoch seine beiden Leidenschaften vereinen: "Sprache ist etwas Lebendiges, etwas Dynamisches und wenn man es mit Musik kombiniert, dann ist es das Schönste auf der Welt."

Mit seinen neuen Tracks auf Deutsch will Nevio auch seinen Fans etwas zurückgeben – sie können die Botschaft der Gesangsstücke so besser verinnerlichen: "Für mich ist es eine Chance, noch einen Ticken näher am Publikum dran zu sein."

Stefan Trautmann / WENN Nevio Passaro beim "Sommerhit Festival" 2007 in Berlin

Christian Zeise / WENN Sänger Nevio Passaro bei seinem Konzert in Berlin 2006

"Alles in allem", Nevio Passaro Nevio Passaros Singlecover von "Alles in allem"

