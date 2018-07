Damit hätte der Künstler wohl selbst nicht gerechnet! Nachdem Nevio Passaro (38) im Mai eine Konzertpause ankündigte, um sich gesundheitlich auszukurieren, widmete er sich während dieser Zeit in Süditalien der Produktion eines neuen Albums. Seit Jahren hatte der Musiker immer wieder an seiner persönlichsten Platte gewerkelt und das zahlt sich jetzt aus. Wie Promiflash erfuhr, ist das Machwerk nicht nur ab kommendem Freitag zu bestellen – es ist auch komplett auf Deutsch!

Der Vorverkauf von "Nordsüdlich von hier" wird parallel mit dem Release der Single "Alles in allem" starten. Warum sich der Deutsch-Italiener entschied, das Album in der Sprache seines Geburtslandes zu schreiben, verriet er im Promiflash-Interview: "Für mich ist es eine Chance, noch einen Ticken näher am Publikum dran zu sein. Es ist mein bis dato persönlichstes Album, an dem ich seit Jahren arbeite und da steckt so viel drin."

Wenn Nevio mal nicht an seiner Musik gearbeitet hat, habe er Kraft mit Töchterchen Luce gesammelt. Während Freundin Verena nach der Elternzeit wieder arbeiten ging, war Nevio für den gemeinsamen Sonnenschein da: "Wir spielen, gehen ans Meer, ich koche und wir essen gemeinsam." Wenn Luce geschlafen habe, habe Nevio Songs geschrieben oder produziert. Freut ihr euch auf das erste deutsche Album? Stimmt ab!

Nevio Passaro / privat Sänger Nevio Passaro

Anzeige

Nevio Passaro "Alles in allem"-Singlecover von Nevio Passaro

Anzeige

Instagram / nevio_official Sänger Nevio Passaro 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de