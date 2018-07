Bricht Hanna Weig nur Tage vor ihrer Hochzeit in Panik aus? Am kommenden Samstag wird die Influencerin mit ihrem Liebsten Jörn Schlönvoigt (31) vor den Altar treten. Doch wer jetzt denkt, die Neu-Mami hätte die allerletzten Vorbereitungen schon getroffen, der irrt sich gewaltig. Für den großen Tag fehlt der Beauty noch ein kleines aber ziemlich wichtiges Detail: Hanna hat noch keinen Schimmer, wie sie sich ihre Haare frisieren lassen soll!

Bei der Verlobten des GZSZ-Hotties bricht so langsam Panik aus, denn noch hat sie keine Lösung für das haarige Problem gefunden, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet: "Ich bin so unschlüssig. Mit meinem Kleid war das irgendwie so einfach. Aber mit den Haaren, ich weiß es einfach nicht. Irgendwie möchte ich es schlicht, aber doch irgendwie auch besonders. Es ist so schwierig die richtige Frisur beziehungsweise den richtigen Stil zu finden", klagte sie ihren rund 114.000 Followern ihr Leid.

Auf Instagram, Pinterest und Co. hat die Bloggerin bisher keine Inspiration gefunden und hofft nun auf die Hilfe ihrer Fans: "Ihr könnt mir gerne von euren Hochzeitsfrisuren Fotos schicken, vielleicht komme ich dann endlich auf eine Frisur", schlug sie ihren Anhängern vor. Bis zum großen Tag hat Hanna ja aber auch noch ein paar Tage Zeit, in denen sie mit Sicherheit auch endlich den richtigen Haarstyle für sich findet.

H&M Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Weig und ihre Tochter Delia

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Social-Media-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de