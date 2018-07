Am 11. Januar kam Cathy Hummels' (30) Sohn Ludwig auf die Welt. Der kleine Fratz und ihr Ehemann Mats Hummels (29) sind der ganze Stolz der Moderatorin. Dass diese nicht vernarrter in ihr kleines Söhnchen sein könnte, fällt schon bei einem Blick auf ihre Accounts in den sozialen Netzwerken auf. Erst kürzlich postete sie wieder eine süße Liebeserklärung an ihren Sohn.

"Mein kleiner Mann liegt in meinen Armen, als gäbe es nichts Schöneres – wahrscheinlich, weil es so ist", schwärmte die 30-Jährige unter ihrem neuesten Foto auf Instagram. Darauf steht sie vor einem Pool und hält ihren Liebling glücklich auf dem Arm. Schließlich sei ihr Sohn auch für sie das Beste auf der Welt: "Für mich gibt es auch nichts Schöneres, als ihn einfach anzustarren. Dieser kleine Mensch wird für immer ein Wunder für mich bleiben!"

Ihre Fans können die Begeisterung der zufriedenen Mama zu 100 Prozent verstehen. "Glaub mir, das bleibt so", verriet eine Abonnentin über die Gefühle einer Mutter. "Genieße die Zeit, solange es so ist. Sie nabeln sich viel zu schnell ab", ergänzte eine andere. Findet ihr das Foto auch so süß? Stimmt ab in unserer Umfrage!

