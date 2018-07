Die perfekten Körper im Sommerhaus der Stars bringen Iris Abel (50) ins Grübeln! Nicht nur Nacktschnecke Micaela Schäfer (34) setzt in dem TV-Feriencamp ihre weiblichen Rundungen gekonnt in Szene, auch Patricia Blanco (47) präsentiert nur zu gerne das Ergebnis ihrer zahlreichen Beauty-Operationen. Bei diesem Anblick überdenkt auch die Ehefrau von Bauer sucht Frau-Star Uwe (48) ihr Spiegelbild: Inspiriert von ihren Promikolleginnen erwägt sie vor laufenden Kameras den Gang zum Schönheitschirurgen!

Iris gibt ganz offen zu, dass sie seit Jahren unzufrieden mit ihrem Gewicht ist: "Das Thema Abnehmen beschäftigt mich eigentlich immer schon", verrät sie ihren weiblichen Mitstreiterinnen. OP-Fan Patricia hat dafür auch sofort die passende Lösung parat: "Wenn du dir ein Magenband machen würdest, wärst du gleich ein ganz anderer Typ", schlägt sie einen Beauty-Eingriff vor. Auch Model Micaela supportet diesen Vorschlag: "Wenn es die Möglichkeit gibt, warum dann das nicht auch nutzen?"

Tatsächlich zieht Iris diese Idee in Betracht. Ihr Ehemann Uwe ist von dieser Überlegung allerdings überhaupt nicht begeistert: "Drei Prozent überleben diese Operation aber nicht! Warum sollte man sich also diesem Risiko aussetzen? Ihr versaut mir hier meine Frau! Sie hat vorhin schon gesagt, dass sie sich die Lippen aufspritzen lassen will", stellt der Landwirt aufgebracht fest. Seiner Meinung nach hätte Iris so einen Eingriff überhaupt nicht nötig: Der 48-Jährige liebe sie schließlich so, wie sie ist!

