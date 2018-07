Wieder auf Wolke sieben! Im April dieses Jahres hatte sich Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis (25) nach einem Jahr Beziehung von ihrem Freund Tobi getrennt. Rund drei Monate später hat sie jetzt einen neuen Typen an der Angel. Der Glückliche? Der 1994 geborene französische Reality-Star Adrien Laurent (24). Das verkündet die Beauty jetzt selbst mit Fotos und Kommentaren auf ihrer Instagram-Seite. Eines steht beim Anblick ihres neuen Freundes fest: Ihrer Vorliebe für muskelbepackte Männer bleibt Gerda auf jeden Fall treu!

